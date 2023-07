En la víspera de la celebración que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en cinco años de gobierno, el primer mandatario ha cumplido con la promesa de “darle todo el poder al pueblo” y ha entregado buenas cuentas en materia económica, democrática y social.

A través de un comunicado, dijo que con ello el Ejecutivo federal ha echado abajo todas las profecías de los “conservadores”.

“Cinco años después de que se ganó la elección de ese día tan importante en la historia de México, es impresionante lo que se ha logrado, porque no solo no ha habido devaluación, sino que llevamos el periodo más largo de estabilidad cambiaria desde hace 50 años; en cinco décadas no hubo estabilidad cambiaria como ha habido en estos casi cinco años de gobierno. También hay mayores ingresos, porque se acabaron los privilegios, ahora sí todos tienen que pagar sus impuestos”, señaló.

Delgado Carrillo aseguró que “hay mucho que celebrar este 1 de julio” en el Zócalo capitalino, y llamó a toda la ciudadanía a participar en el festejo.

El líder guinda destacó que México es de las diez economías que más reciben Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo a niveles nunca antes vistos.