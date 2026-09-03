AMLO ha sido respetuoso de nuestro gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista una división entre su gobierno y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que su antecesor ha sido “sumamente respetuoso” con las decisiones de su administración.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno, sumamente respetuoso. No ha mandado ningún mensaje: ‘haz esto, haz aquello’. No estoy de acuerdo con esto que hiciste, no me parece’”, sostuvo.

Respeto

Durante la conferencia matutina, la mandataria indicó que en redes sociales se habla sobre una división y la existencia de un grupo de “obradoristas” y otro de “claudistas”, lo que calificó como “absolutamente absurdo”, pues reiteró que el expresidente López Obrador ha sido respetuoso con su gobierno y consideró que la idea de que esté detrás gobernando es machista.

“No ha habido una sola llamada que me haya dicho: ‘haz esto haz aquello’. Esta idea de que detrás de la presidenta está gobernando López Obrador es una idea muy machista, la verdad, de que las mujeres no tenemos ninguna posibilidad de desarrollar el gobierno o de que no hay capacidad de nadie más que en el presidente López Obrador”, señaló.

Nueva etapa para Poder Judicial

Sheinbaum Pardo afirmó que México atraviesa una transformación profunda en el Poder Judicial, al señalar que la renovación de sus integrantes busca que la impartición de justicia responda a la ciudadanía y no a intereses particulares o económicos.

Sostuvo que el cambio en el Poder Judicial representa una nueva etapa institucional y destacó que el objetivo es evitar que el poder o el dinero tengan influencia sobre las decisiones de quienes imparten justicia.

“Es un cambio de era”, afirmó al referirse a la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo inicio de funciones ocurrió el 1.º de septiembre.

En la 4T no hay divisiones

Después de que la presidenta externó en su Segundo Informe de Gobierno que en la 4T no hay divisiones ni rompimientos, rechazó que esta declaración se traduzca en la defensa de quienes tengan que enfrentar la justicia ante casos como el de Rubén Rocha Moya.

¿Esto no se traducirá en la defensa a ojos cerrados de quien tenga que enfrentar la justicia?, se le preguntó.

“No, contesto así con toda tranquilidad y certeza. Cuando la Fiscalía hace investigaciones, encuentra, hay pruebas suficientes y considera que hay un delito, pues corresponde a la Fiscalía hacer su carpeta de investigación y solicitar a un juez en su momento, si es el caso, una orden de aprehensión”, respondió.

Llamado a humildad va dirigido a políticos

Sheinbaum Pardo indicó que su llamado a la sencillez y honestidad al presentar su Segundo Informe de Gobierno no iba dirigido a un político en particular, sino a todos los funcionarios y funcionarias de Morena y de todos los partidos. Aunque advirtió que si un integrante de la Cuarta Transformación no cumple con principios de no lujos, por ejemplo, este será evaluado por el pueblo.

“(Iba dirigido) a todas y a todos, se debe gobernar con humildad, con sencillez, sin extravagancias cercanos al pueblo. Eso es lo que la gente quiere y esos son, o esa es la manera en que debemos comportarnos. Entonces a todas y a todos”, refirió la mandataria.

Al señalarle que sus llamados a la sencillez han sido en repetidas ocasiones y a pesar de esto se registran casos de funcionarios con conductas estrafalarias, se le preguntó si consideraba que han hecho caso a los principios emanados de la 4T de no privilegios.

Aprobación de 27 reformas

Claudia Sheinbaum resaltó que en dos años de gobierno se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales con el objetivo de recuperar el sentido social y la soberanía en la Constitución, lo que es fundamental para el presente y el futuro del país, además de que refleja el cambio profundo que vive México con la Cuarta Transformación de la vida pública.

“Ahora con la Cuarta Transformación el objetivo es recuperar el sentido social en la Constitución. Incluso va más allá, porque el reconocimiento de los pueblos indígenas no se da ni en la Constitución del 24, ni en la del 57, ni en la del 17, es hasta la reforma del 2024 que se reconoce plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.

Ve relación “compleja” con EE. UU.

Después de haber presentado su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que ha sido compleja la relación con el gobierno estadounidense de Donald Trump.

Sheinbaum admitió “tensión” por la petición que hizo Estados Unidos de 10 personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Al ser cuestionada de cuáles han sido los momentos álgidos en lo que va de su gobierno, Sheinbaum respondió: “yo creo que ha sido compleja la relación con Estados Unidos. Hemos buscado una buena relación, pero ha habido momentos de dificultades”.