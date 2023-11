AMLO insiste que ya entregó el bastón de mando

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que “actúan de mala fe” aquellos que afirman que no ha entregado el bastón de mando del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum y aseguró que no tiene un doble discurso porque en toda su vida ha tratado de ser consecuente y “no soy hipócrita”.

El jefe del Ejecutivo federal calificó a Claudia Sheinbaum como una “mujer excepcional” y con amplia preparación académica.

“Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen, además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, nada de doble moral, no soy hipócrita”.

Ebrard demostró ser un hombre responsable

Y al ser cuestionado sobre la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en Morena, aseguró que con esta acción el excanciller demostró ser un hombre responsable y consecuente.

López Obrador señaló que por muy legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés de la nación.

Me siento como en casa

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este martes en su visita a Sinaloa, cada vez que acude a esta entidad “me siento como en casa”.

Acompañado por su gabinete de seguridad, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que el pueblo de Sinaloa es un pueblo bueno y trabajador que tiene toda la admiración de él y de su gobierno.

Y anunció que antes de que termine su gobierno regresará a Badiraguato, cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros líderes del narcotráfico, pues afirmó que le gusta visitar este municipio.

Mientras tanto, con pancartas en las que lo llaman “salvador”, pobladores de Badiraguato esperan a Andrés Manuel López Obrador en lo que será su sexta visita a este municipio.

En cinco años de gobierno, el presidente ha visitado cinco veces este municipio, en el cual han nacido líderes del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán, y sus hijos conocidos como “Los Chapitos”, así como Rafael Caro Quintero “El narco de narcos”.

Si voy a Guerrero me van a sembrar a provocadores

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ha recorrido de pie las colonias afectadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, porque le pueden sembrar provocadores y no puede permitir que lo “ninguneen”, por lo que debe de cuidar la investidura presidencial.

Afirmó que a sus opositores no les importa el dolor de la gente y lo único que buscaban es que hubiera muchísimos muertos porque “son buitres”.