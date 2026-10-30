AMLO no avaló la elección de Taddei: Claudia Sheinbaum

Al asegurar que se van a garantizar las elecciones del 2027 y que no se puede defender a quien comete irregularidades, en referencia a Guadalupe Taddei Zavala, la presidenta Claudia Sheinbaum la acusó de orquestar un entramado de burocracia electoral, por lo que informó que la próxima semana presentará una propuesta para que Talleres Gráficos de México se vuelva una empresa que sea vigilada y auditada.

“En este momento lo que hay que garantizar es la elección del próximo año, está garantizada. Hay una nueva presidenta interina y se tiene que nombrar al nuevo presidente o presidenta este mismo año. Y todas las licitaciones que se realicen, hay que garantizar que son transparentes, que no están vinculadas con esta red que viene de hace mucho”, explicó.

No avaló a Taddei

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya defendido y avalado la designación de Guadalupe Taddei frente al Instituto Nacional Electoral (INE). Sheinbaum Pardo reiteró que Morena tampoco la impuso frente al organismo autónomo.

“No, AMLO no la avaló. Habló, dijo ‘qué bueno que disminuyó su sueldo’, porque Lorenzo Córdova ganaba no sé cuánto. ¿Por qué no ponen el video de cuando eligen a Guadalupe Taddei? Es una tómbola, un sorteo, porque no había las dos terceras partes. Y nadie defiende a alguien si cometió irregularidades, nadie la defiende, porque no se puede defender a quien haya cometido irregularidades”, declaró.

Pide a ASF investigar empresas ligadas

Sheinbaum Pardo exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a determinar responsabilidades ante los casos de corrupción vinculados a Guadalupe Taddei. Sin embargo, acusó que las empresas ligadas tienen más de 20 años en el INE “son coyotes”, dijo.

Fraudes electorales pese a autonomía del INE

Al recordar el papel del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para otorgar autonomía a organismos electorales, la presidenta acusó que en distintos momentos hubo fraudes, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargó de organizar y garantizar la democracia.

“Y aún con el organismo autónomo, hubo fraudes electorales, 1988 fue un fraude electoral y quien organizaba era la Comisión Federal Electoral. Pero en 2006 hubo un fraude electoral con el INE de (Luis Carlos) Ugalde y (Vicente) Fox en la presidencia. Y en 2012, la compradera del voto, era el Instituto Federal Electoral y luego viene una reforma para concentrar el poder en el Instituto Nacional Electoral”, expresó.

Evita que Gómez responda señalamientos de Nieto

Por otra parte, evitó que Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, respondiera a los señalamientos que hizo Santiago Nieto sobre su desempeño en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los dichos de Nieto, coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro, quien declaró que Pablo Gómez persiguió a medios desde la UIF.

“No vamos a entrar en ese debate”, expresó Sheinbaum al pedirle en el Salón Tesorería una respuesta a Pablo Gómez, a quien no le dejó el micrófono para que hablara.

Destaca aumento salarial

En otro tema, la mandataria afirmó que el incremento al salario mínimo y la mejora de las condiciones laborales han contribuido al crecimiento de empresas como Mercado Libre, al elevar el poder adquisitivo de los mexicanos y fortalecer el mercado interno.

Durante la inauguración de un centro de distribución de Mercado Libre en Hidalgo, la mandataria defendió el modelo económico de su gobierno, basado en combinar la inversión privada con el bienestar social y una mayor distribución de la riqueza.

Y a casi un año del asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Sheinbaum Pardo informó que se alista un informe formal sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Un informe, tanto de seguridad como de todos los programas que impulsamos en Michoacán”, dijo la presidenta.