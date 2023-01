AMLO no descarta que conservadores estén detrás de ataque

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva es un asunto de Estado, al tratar de desestabilizar al país.

En este sentido, el Ejecutivo federal consideró que estos casos, como el de GomezLeyva “es un sabotaje, una subversión”, además de lo lamentable que sería una pérdida humana.

Por ello, López Obrador dio a conocer que desde el inicio de esta situación instruyó a ir al fondo en la indagatoria, sin descartar ninguna línea de investigación. Y más allá de los 12 detenidos como autores materiales, es necesario descubrir quiénes fueron los autores intelectuales.

Investigación

Aseveró también que es fundamental conocer quién ordenó y quién financió el atentado, agregando también que ya se trabaja en esta etapa de la investigación y reconoció que no es fácil esclarecerlo, por lo que expresó su pretensión de realizar reformas legales que permitan —como ocurre en otros países— ofrecer beneficios a otros presuntos responsables para que, si colaboran para complementar el caso, reciban una pena menor.

“Imagínense que se hubiese consumado este atentado, se hubiese cometido un crimen; la campaña de desprestigio en contra del gobierno. Aparte de que estamos hablando de la pérdida de una vida humana que quizá… No quizá, eso es lo más importante”, explicó.

Para el presidente este atentado tenía connotación política, “para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, está silenciando a voces opositoras. Todo eso ya son palabras mayores. Y yo no descarto que el conservadurismo haga esto”.

De haberse concretado habría tenido consecuencias a escala mundial, en el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado en Estados Unidos, instituciones que pedirían protección para los periodistas. “Es un asunto delicadísimo”, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

No existe ningún amparo contra Tramo 5El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ningún amparo que suspenda la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, puesto que solo hay “un escrito” que todavía no resuelve el Poder Judicial.

“No hay suspensión, no existe, ayer me preguntaron eso, es un escrito que todavía no resuelve el juez”, dijo el mandatario federal en una entrevista que fue difundida por las redes sociales del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

El presidente López Obrador realiza actualmente una gira de trabajo por esa entidad como parte de la supervisión que realiza cada 15 días en el Tren Maya, uno de las obras prioritarias del actual gobierno.