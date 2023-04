AMLO: no habrá impunidad en caso Segalmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en el caso del millonario fraude que se investiga dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Esto en el marco de la conferencia de prensa de ayer lunes.

En este sentido, el mandatario federal anunció que la próxima semana acudirá el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, para informar del caso, ya que aunque se debe respetar el debido proceso en la indagatoria, se debe detallar el monto del desfalco.

“Vamos a aclarar también, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude, cuánto se ha recuperado, porque ya ustedes están hablando de 15 mil millones de pesos, vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos, todo completo”, señaló el mandatario.

Apuntó que en el caso de Segalmex ya hay dictadas órdenes de aprehensión, y ya hay detenidos, además de que “vale más que se informe bien, y no va a haber impunidad para nadie, tan es así que ya están presos como ocho o 10, y están dictadas órdenes de aprehensión”. También reprochó que “hay jueces que no han querido dar las órdenes de aprehensión porque este grupo está protegido también, porque la mayoría viene de los partidos opositores”.

Sobre Ignacio Ovalle, nombrado desde abril del año pasado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó: “No sé si la Fiscalía lo está culpando, la instrucción que yo di, y siempre he dado, es que no haya impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares”.

López Obrador agregó que puede enfrentar a los “machucones” porque tiene autoridad moral, y “si yo fuese corrupto, si fuese encubridor, ya me hubiesen destruido, porque imagínense, soportar toda la andanada, día y noche, hablando coloquialmente también porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a Juárez”, frase que, aseveró, no es una grosería sino que viene de una anécdota en la que el viento desprendió un pedazo de tierra donde estaba Juárez cuando él era niño, o que pudo tratarse de un momento en el que el viento tambaleó una embarcación en la que se encontraba.

Posteriormente, el presidente López Obrador recordó que, al integrarse el actual Gobierno Federal, había servidores o funcionarios “de tiempo atrás, o proveedores de tiempo atrás, y se meten, o se quedan ahí enquistados, tenemos muchos casos así”.

Mencionó que conocía los “antecedentes” de Ignacio Ovalle al participar en gobiernos anteriores, pero subrayó que tiene una buena opinión de él desde que fue su jefe cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco en 1977.

“Lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta, yo pienso que a él, esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso, lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder, del antiguo régimen y él les dio entrada. Pero si él también resulta que tiene responsabilidad, tiene que asumirla. Cero corrupción, cero impunidad, ni a mis hermanos ni a mis hijos, a mi me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción”, finalizó.