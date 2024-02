AMLO: paro de transportistas tiene propósitos politiqueros

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el paro de transportistas tiene propósitos electores y que busca generar un conflicto en contra de su gobierno, por lo que advirtió: “No podemos dejarnos chantajear”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Región Naval en Acapulco, Guerrero, a pregunta expresa si estaría dispuesto a recibir a líderes de transportistas en Palacio Nacional —tal y como exigen para levantar el paro—, el mandatario federal señaló que han sido recibidos varias veces en la Secretaría de Gobernación (Segob).

En compañía de integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado, López Obrador señaló que si se trata de causas justas, “ahí estoy”.

El mandatario federal acusó que en las organizaciones de transportistas hay líderes que están politizando la situación, “que son militantes de partidos conservadores, y como vienen las elecciones aprovechan el viaje”.

Pacto obispos-criminales

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que obispos de Guerrero sigan en pláticas con organizaciones criminales para pacificar la entidad, pero aclaró: “Nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar”.

“El que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro, como dice la canción: ‘(…) la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión’; porque estar en una banda [significa que se] tiene que andar a salto de mata, no se está tranquilo, no se vive en paz, y ¿a cambio de qué? De la troca, de la camioneta último modelo, del dinero, del lujo barato”, dijo.

López Obrador mencionó que quien quiera salir de esa vida lo puede hacer.

“Por eso estamos ayudando a los jóvenes, para que tengan trabajo y garantizarles el estudio”.

Aseguró que es mejor vivir modestamente que con esa angustia.