AMLO reaparece a escena pública en redes sociales

El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a escena pública para anunciar la publicación de "Grandeza", esto tras dejar la Presidencia de la República y retirarse a su finca La Chingada en Palenque, Chiapas.

A través de un mensaje en redes sociales, López Obrador explicó que el propósito de la obra está centrada en la reivindicación de los pueblos originarios de México.

Señaló que el libro busca reconocer la "civilización negada", concepto del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, y subrayó que gracias a ese legado cultural México sigue siendo una potencia en el mundo.

"Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo [...] A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón", expresó el exmandatario.

¿En qué caso volvería a la vida pública?

Luego que reapareció este fin de semana para presentar su nuevo libro, el expresidente habló sobre las condiciones bajo las cuales volvería a participar activamente en la vida pública del país, pese a haberse reiterado tras dejar la Presidencia de la República.

El exmandatario señaló que solo regresaría si se intentara vulnerar la democracia o si la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentara una amenaza grave como un golpe de Estado.

"Decía yo: saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí. Pero eso no creo que pase", afirmó.

Agregó: "Nuestro país es libre, independiente y soberano. Nosotros no somos colonia de ningún país extranjero. Si se celebrara la soberanía, entonces sí [volvería]", agregó al insistir en la importancia de mantener la autonomía nacional.

López Obrador subrayó que estas posibilidades son remotas, pero consideró necesario dejar claro en qué situaciones estaría dispuesto a reaparecer públicamente.