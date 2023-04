AMLO reaparece tras dar positivo a covid

Luego de que el domingo 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que contrajo por tercera vez Covid-19, reapareció en sus redes sociales al publicar un video, donde asegura que está bien.

El mandatario explicó que el virus se le complicó debido a que durante su gira por Yucatán se le bajó la presión.

"Se me bajó la presión y estando en una reunión evaluando el Tren Maya me quedé dormido, fue una especie de "vaguido", por lo que llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento sí tuvo esa situación de desmayo transitorio", detalló el mandatario.

Dijo que no aceptó las recomendaciones que le hacían los médicos, para que fuera trasladado en camilla a un hospital, por lo que pedían instrucciones al General secretario.

"Pero los charolié, les dije -él es el General secretario pero yo soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender-".

Comentó que ya estable, fue que lo trasladaron en una ambulancia aérea a la Ciudad de México.