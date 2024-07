AMLO recuerda que pronto se jubilará

En su visita a Sonora, el presidente recibió un venado tallado en la madera conocida como “palofierro” y afirmó que se lo llevará a Palenque. Cortesía

Ante el pueblo Seri, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, no es una advenediza que se metió a hacer política, porque desde niña ha luchado por la justicia y seguirá trabajando por los de abajo.

“Se ha formado con los de abajo, trabaja y seguirá trabajando para los de abajo. Entonces estamos mucho muy contentos desde que se conocieron los resultados de la elección en todo el país”, dijo en Desemboque, Pitiquito, Sonora.

Al visitar esta comunidad del desierto sonorense, en su cuarta gira dentro de los trabajos de transición, el presidente López Obrador celebró que Sheinbaum haya hecho el compromiso de dar continuidad al Plan de Justicia para el pueblo Seri.

“Ella nos va a representar, es nuestra presidenta, va a ser mi presidenta y la presidenta de todos los mexicanos”, expresó.

Destaca que Sheinbaum será su presidenta

Con un ambiente de nostalgia, el presidente de México destacó que está pronto a jubilarse y que deben de cambiar los responsables de servirle al pueblo.

Sufragio efectivo

“Si no hay ese cambio, si seguimos los mismos, se van creando apetitos para perpetuarse en el cargo y acuérdense del sufragio efectivo no reelección, ni sentirse indispensable, no caer en el necesariato”, dijo.

Tras despedirse de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres de Desemboque y Punta Chueca, el presidente recibió un venado tallado en la madera conocida como “palofierro”.

Emocionado, el mandatario dijo: “este me lo llevo a Palenque” luego de que el jueves pasado había señalado que todos los regalos que le han hecho en el sexenio serían donados como patrimonio del gobierno.