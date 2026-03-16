AMLO sale del retiro en apoyo de Cuba

El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a salir de su retiro, esta vez en defensa de Cuba.

En un posteo en su cuenta personal de X, AMLO hizo un llamado a la población mexicana a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto contra las cuerdas a ese país.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió.

En consecuencia, AMLO invitó “que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.

La última vez que el exmandatario publicó en sus redes fue el 3 de enero de este año, tras la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro. El morenista afirmó en sus redes sociales que fue un secuestro.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, publicó López Obrador.

Asimismo, hizo un llamado a Trump a no caer en la “autocomplacencia”. “Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”.

Meses antes de terminar su mandato, López Obrador aseguró que no saldría de su retiro, salvo que se presentara una situación grave.

Desde que dejó la Presidencia en octubre de 2024, López Obrador se ha mantenido en retiro en Palenque, Chiapas.