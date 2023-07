AMLO seguirá exponiendo el “doble discurso”

El viernes en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la censura de la que está siendo objeto seguirá evidenciando “el doble discurso” de los conservadores, desde su sección “No lo digo yo”, que tiene como objetivo informar al pueblo y desenmascarar este movimiento de “lucha e igualdad” que buscan vender para 2024.

López Obrador señaló al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de convertirse “en la Santa Inquisición, y en el Instituto de la Censura”.

Luego de que fue notificado esta semana del ordenamiento del INE que le impide hablar del proceso electoral de 2024 y de que el instituto y el Tribunal le ordenaron retirar de las plataformas disponibles los videos de conferencias en los que habló de aspirantes de oposición, el mandatario aseveró que continuará exponiendo “el doble discurso, la doble moral” de sus adversarios en su nueva sección.

“La sección ‘No lo digo yo’ tiene como propósito dar a conocer lo que se oculta en los medios convencionales. Hay muchas cosas que la radio, la televisión, los periódicos, no difunden, porque no les conviene. Entonces, si se pone aquí, se entera la gente”, aseguró.

Y continuó exponiendo: “No hace falta que nosotros hagamos la crítica o que se haga un editorial, nada más con informar, con eso basta”.

“Es importante que todo eso se dé a conocer, porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias y advirtiendo a la gente de que quieren regresar por sus fueros los corruptos, pues me castigan. Entonces, ¿para qué exponernos? No lo digo yo, si lo dicen ellos mismos”, añadió.

Tras retomar las declaraciones que difundió al estrenar la sección “No lo digo yo”, en las que el expresidente Vicente Fox aseguró que le pedirá a Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, que restituya las pensiones a los expresidentes y quite los programas sociales porque “ya no caben los güevones en el país”, el ejecutivo Federal aseguró que esto “demuestra lo que tienen guardado, su hipocresía. Me canso ganso de que así piensan todos estos conservadores corruptos”.

“Están muy nerviosos y desesperados, era mucha el hambre, la sed de dinero, no tienen llenadera, son muy corruptos. Ese es el fondo de todo. Se sentían los dueños del país, es la élite de traficantes de influencia que se dedicaban a saquear al país”, dijo el mandatario.

Para concluir, López Obrador mostró estadísticas que lo ubican como una de las personas de Hispanoamérica con mayor éxito en sus streamings y también como el tercer mandatario del mundo con mayores niveles de aprobación.

“Vamos bien y hay que seguir. Estamos bien y de buenas”, aseguró.