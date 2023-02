AMLO, segundo presidente con mayor aceptación

El viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que continúa posicionado como el segundo mandatario con mayor aprobación ciudadana en el ámbito internacional.

“Me van a perdonar, pero hoy sí voy a tirar aceite”, dijo el tabasqueño al presentar en su conferencia de prensa diaria los datos de una encuesta semanal elaborada por una consultora estadounidense donde se presenta el nivel de aprobación de 22 mandatarios, en el que permanentemente el titular del Ejecutivo mexicano se ha ubicado en el segundo lugar por debajo del primer ministro de India, Narendra Modi, que alcanza el 77 %.

López Obrador subió dos puntos en la última semana y llegó a 68 % de aprobación, en tanto que el 27 % de los encuestados desaprueba su gestión.

En el sexto lugar está Luiz Inácio Lula da Silva, con un 51 % de aprobación.

Más adelante López Obrador comentó que este fin de semana realizará una gira de trabajo por Michoacán.

“Vamos a terminar de consolidar lo que es un pilar de la transformación de México, la atención preferente a los pobres, eso es lo más importante”, aseveró.

Luego de comentar asuntos de beisbol, deporte al que es aficionado, dijo: “Todavía estoy macaneando, bateo muy bien”.

Al finalizar la rueda de prensa, el presidente declinó comentar sobre el hallazgo de propaganda en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc.

México tendrá sistema de salud mejor que DinamarcaEl presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ya rectificó con su promesa y que México no tendrá un sistema de salud de primera como el que tiene Dinamarca, sino “mejor”.

Al formalizar la transferencia de los servicios hospitalarios de la entidad con el modelo del IMSS Bienestar, el jefe del Ejecutivo Federal garantizó que no habrá limite presupuestal para tener un sistema de salud de primera.

“No va haber límite de presupuesto, es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, no, ya ahora lo estoy pensando mejor, y no va a ser como el de Dinamarca, va ser mejor que el de Dinamarca”, finalizó.