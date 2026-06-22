AMLO teme lo que “El Mayo” pueda revelar: Ken Salazar

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirma en un nuevo libro que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene miedo de lo que Ismael “El Mayo” Zambada pueda revelar a las autoridades estadounidenses; además, critica el caos migratorio de la administración de Joe Biden y propone una “nueva alianza” con Canadá y México.

Medios internacionales y nacionales han publicado extractos del libro “Borderlands: My Fight for an Inclusive America (Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva), de la editorial BenBella Books, que se publica el 28 de julio.

Los extractos reflejan el distanciamiento que hubo al final entre Salazar y el gobierno de López Obrador, pero también la división que se gestó en el Partido Demócrata con las políticas y la decisión de Joe Biden de mantener su candidatura a pesar de sus debilidades, y hablan de la visión que tiene Salazar para la relación con México y con Canadá.

Presuntas conversaciones

Salazar alude a un empresario y confidente de López Obrador, a quien identifica solamente como “El Susurrador”, que en agosto de 2024 le dijo al entonces embajador que la captura de “El Mayo” por parte de las autoridades estadounidenses, en julio de 2024, tenía muy preocupado al presidente mexicano.

“Él era un prominente empresario mexicano que de vez en cuando me daba consejos, pero principalmente era alguien que le susurraba al oído a AMLO. Era un amigo y confidente del presidente mexicano”, dice Salazar en el libro.

El empresario afirmó que López Obrador estaba “muy preocupado por la información que EE. UU. pueda obtener de El Mayo’, me dijo. Como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera ‘soltar la sopa’ sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos”.

Salazar, quien comenzó su gestión como una figura muy cercana de López Obrador, pero terminó distanciado de este, defendió sus críticas a la política de abrazos, no balazos, que el embajador dijo que “fracasó”, y a la reforma judicial.

“Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Un Poder Judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles”, señala en el libro.