AMLO y Sheinbaum hacen balance de gira por México

Después de 10 fines de semanas y haber visitado las 32 entidades del país para recorrer obras estratégicas de la administración, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, realizaron un balance de esta primera etapa juntos, la cual catalogaron como una transición histórica y nunca antes vista.

En la Explanada de los Héroes, dónde se encuentran la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla, el llamado padre de la patria, cientos de personas se dieron cita para despedir a López Obrador y darle la bienvenida a Sheinbaum Pardo, las consignas fueron: “Es un honor con estar con Obrador” y “Es un honor estar con Claudia hoy”.

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que este domingo se termina esta gira con el presidente constitucional, la cual catalogó como histórica, y que a partir del 1º de octubre comienza el segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación.

Mientras tanto, el presidente López Obrador expresó que terminan la gira por el país, la cual “no se había visto en muchos años porque pasaba derecho presidencial, se mantenía el presidente constitucional, había presidente electo, pero no se veían y no se ponían de acuerdo y no se le daba continuidad a las obras que estaban en proceso o a los planes de desarrollo”.

“Ahora, por primera vez, y esto también es una aportación, es algo inédito, estamos llevando a cabo este cambio en armonía a la presidenta electa y que quien les habla, todavía presidente constitucional”.

Obrador mencionó que de esta manera da gracias, “a la ciencia, le doy gracias a la naturaleza, le doy gracias al creador y le doy gracias al pueblo porque miren quien me va a sustituir, una mujer con muchos méritos, una mujer con virtud, con mucho conocimiento, empezando por lo académico”.

El Ejecutivo federal aseguró que Sheinbaum es una giganta, esto al recordar que la siguiente Presidenta pidió que no se le llame “Presidente”.

Por otro lado, al mencionar obras y acciones en su administración, el mandatario federal aseguró que en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la pobreza crecía cada mes con 100 mil personas en situación de precariedad, y con la Cuarta Transformación sale la misma cantidad en esa situación de vulnerabilidad.

A todos los mexicanos, es lo que se demostró con este gobierno, sacamos de la pobreza a más de cinco millones de mexicanos. (...) con Calderón y Peña, cada mes entraban a formar parte de la pobreza, cada mes 100 mil personas, con nosotros, cada mes salen de pobres casi 100.000 personas, esa es la diferencia”.

Añadió que en su administración le ha ido bien a todos, también se benefician los de arriba.

“Ustedes saben que le ha ido muy bien a comerciantes, empresarios y banqueros. Tienen utilidades récord. 270 mil millones de pesos tuvieron los bancos de utilidad el año pasado”, destacó.