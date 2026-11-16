Amparan juzgado a 6 menores con autismo

El Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí concedió el amparo y la protección de la justicia federal a un grupo de cinco niños y una niña con condición del espectro autista, y ordenó a las autoridades de Matehuala y de la entidad garantizarles atención médica integral, diagnósticos precisos y traslados gratuitos a centros especializados.

La sentencia, emitida en el juicio de amparo 1134/2025, reconoce que el acceso a los servicios especializados para personas con autismo es una obligación del estado, por lo que las autoridades de diferentes niveles deben coordinarse para garantizar la atención integral.

Esto luego que representantes legales de cinco menores con espectro autista denunciaron la omisión de las instituciones municipales y estatales de Matehuala en proporcionarles atención médica adecuada.

Los solicitantes manifestaron que no contaban con diagnósticos precisos ni con acceso a terapias y tratamientos especializados.

En tanto, el juzgador concedió el amparo y se ordenó a las autoridades responsables garantizar de inmediato y con carácter prioritario el derecho a la salud de la niña y los niños quejosos, lo que incluye la realización de diagnósticos y evaluaciones clínicas precisas; el otorgamiento de tratamientos y terapias especializadas de manera regular.