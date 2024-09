Amparos contra elección en PJF sin fundamento legal

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay fundamento legal para que un juez haya otorgado un amparo, a fin de que el INE suspenda el proceso de implementación de la reforma al Poder Judicial.

El jefe del Ejecutivo llamó a la presidenta del Poder Judicial de Federación, ministra Norma Piña Hernández, a fijar postura en contra de los jueces que actúan al margen de la ley.

“¿Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal?, amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, ¿cuál es el fundamento? Hasta el ministro de renombre Diego Valadés declaró que no hay fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial”.

En conferencia de prensa, el mandatario urgió a la presidenta de la SCJN a pronunciarse sobre este tema:

“Bueno, y por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto; porque se calla, porque ese silencio cómplice de quienes no actúan con el marco legal vigente y están vulnerando el Estado de derecho. Se quedan callados es como el caso de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación”.

El presidente López Obrador recordó que se supone que los integrantes del Poder Judicial están en huelga o en paro.

Y a cinco días de que concluya su gobierno, el presidente afirmó que desconoce si contará con seguridad al retirarse a su quinta en Palenque, Chiapas, pero aseguró que “no temo por nada”.

El mandatario federal reiteró su exhortó a que sus simpatizantes no lo busquen en su quinta y adelantó que si no le hacen caso, comenzará a sospechar que son conservadores y “me voy a empezar a preguntar ¿de parte de quién?”.

Están aceptando culpabilidad

En otro tema, consideró que si los abogados de Genaro García Luna piden 20 años de prisión para su cliente, eso demuestra que el exsecretario de Seguridad es culpable de tener vínculos con el narcotráfico.

“Hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por otro, sus abogados 20 años; vamos a esperar, no tengo opinión.

“Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque su abogado está planteando 20 años, está aceptando que sí hay culpabilidad”.

López Obrador urgió al expresidente Felipe Calderón a que informe cómo fue que llamó a García Luna a colaborar en su gobierno.

El mandatario dijo que independientemente que la justicia en Estados Unidos imponga a García Luna, se debe tomar en cuenta el daño que provocó a México y los estadounidenses, pero lo más importante es que no haya impunidad para que se repitan estos casos.

Además, López Obrador llamó “hipócrita” al expresidente Felipe Calderón Hinojosa luego de que el político michoacano lo acusó de tener nexos con el narcotráfico.

“Imagínense, acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al Cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar, a sentenciar a su secretario de Seguridad por estar vinculado al crimen organizado. Se necesita ser hipócrita”.

Hay embajadores y cónsules “aspirantes a fifís”

Así también, señaló que “hay algunos aspirantes a fifís”. López Obrador reconoció que hace falta que algunos embajadores y cónsules se bajen del pedestal, y sean más sensibles y auténticos servidores públicos.

Admitió que en la diplomacia mexicana hay “algunos aspirantes a fifís” y “exquisitos que siguen el manual de Carreño y la diplomacia de la época de Porfirio Díaz”, pero indicó que son pocos porque la mayor parte de los que trabajan en el Servicio Exterior Mexicano son responsables.Expresa su solidaridad con los padres de normalistasA 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su solidaridad con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, pero justificó que se complicaron las cosas y su gobierno no pudo esclarecer este caso.

“No quiero dejar de expresar mi sentir, mi tristeza y manifestar mi solidaridad con las madres y padres de Ayotzinapa; hoy se cumplen 10 años de la desaparición”.

Afirmó que su gobierno hizo todo lo posible para encontrar a los jóvenes, pero el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum continuará con la investigación.

Señaló -de manera sincera- que no habrá impunidad para nadie.

“Ellos van a manifestarse, están en todo su derecho de hacerlo, hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humanos, más cuando se trata de un hijo”.

Reconoció que se complicaron las cosas, “están enredadas por intereses”, pero la justicia tarde, pero llega.