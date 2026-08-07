Amplía EE. UU. Revisión de redes para visas

Estados Unidos indicó el jueves que ampliará el control de las redes sociales de los ciudadanos extranjeros solicitantes de visados, incluidos los periodistas extranjeros, en el marco del endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en X un artículo del medio Daily Signal en el que se señala que el Departamento de Estado amplió el control de las redes sociales a otros tipos de visados para extranjeros.

Esto ya se aplica a numerosos tipos de visados para entrar en Estados Unidos, entre ellos los de estudiantes extranjeros o participantes en intercambios culturales, que deben modificar la configuración de sus perfiles para hacerlos públicos.

Incluye periodistas y ciertos ciudadanos

A partir de ahora también se aplicará a los periodistas extranjeros y a ciertos ciudadanos de México y Canadá.

Según el Daily Signal, los nuevos requisitos se aplicarán a ciudadanos de México y Canadá que reúnan los requisitos y que ingresen a Estados Unidos por motivos de negocios en el marco del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, así como a sus dependientes.

Los solicitantes afectados deberán cambiar la configuración de sus redes sociales a “pública” o “abierta”. Esta política es criticada por ONG que invoca la protección de la vida privada.

El presidente estadounidense ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad, expulsando masivamente a inmigrantes en situación irregular, pero también ha restringido de forma considerable, a veces de manera draconiana, la entrada legal de ciudadanos extranjeros.

“Tener un visado es un privilegio y no un derecho”, repite el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Por otra parte, según nuevas normas que deben entrar en vigor próximamente, salvo que el Congreso las bloquee, los periodistas extranjeros estarán limitados a estancias de 240 días, es decir, aproximadamente ocho meses en territorio estadounidense, aunque podrán solicitar renovaciones por períodos idénticos.