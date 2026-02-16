Amplía Federico Döring denuncia por “huachicol”

El diputado federal Federico Döring Casar presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva ampliación de la denuncia previamente interpuesta a funcionarios morenistas, por hechos que podrían constituir delitos como delincuencia organizada, tráfico ilícito de hidrocarburos (huachicol), contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El legislador solicitó que el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sea citado a comparecer ante el Ministerio Público para aportar información y documentación que pueda resultar relevante en la investigación.

Döring precisó que esta ampliación forma parte de un procedimiento legal iniciado con anterioridad, y que el expediente ya incluye una ampliación previa no hecha pública en su momento, relacionada con hechos ocurridos en el estado de Tamaulipas, entidad considerada estratégica en las operaciones vinculadas al tráfico ilícito de hidrocarburos.

En la ampliación se incluyó a servidores y exservidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a autoridades estatales, municipales y particulares, por su posible omisión, falta de actuación o encubrimiento frente a operaciones presuntamente relacionadas con el huachicol.

Entre los señalados se encuentran los ex titulares de la UIF, Pablo Gómez Álvarez y Santiago Nieto Castillo, además de diversos funcionarios y agentes aduanales cuyas responsabilidades deberán ser determinadas por la autoridad ministerial.