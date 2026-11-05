Amplían investigación por corrupción en el INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) integró a sus investigaciones contra el Instituto Nacional Electoral (INE) una revisión a las contrataciones históricas del Instituto Federal Electoral (IFE).

Así lo informó la autoridad fiscalizadora la mañana de ayer jueves.

“La Auditoría Superior de la Federación comunica las tres principales líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo: 1. Investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), así como del Instituto Nacional Electoral y el entonces Instituto Federal Electoral”, señala el comunicado.

También integró un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLEs, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos.

Además de la realización de auditoría Integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs.

Investigaciones de ASF contra García son nuevas

En otro tema, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, afirmó que las presuntas triangulaciones de recursos públicos detectadas por la ASF en el gobierno de Samuel García, corresponden a hechos distintos a los investigados anteriormente por la dependencia estatal.

El funcionario defendió las indagaciones que fueron cerradas por falta de elementos para ejercer acción penal y reconoció que hasta el momento no han recibido documentación oficial del organismo federal.

Los señalamientos de la ASF incluyen una presunta triangulación de 202.9 millones de pesos hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho vinculado con la familia del gobernador.

Estas operaciones presentan coincidencias con investigaciones periodísticas publicadas en 2024, que derivaron en una carpeta de investigación cerrada en mayo de 2025.

El fiscal explicó que los nuevos señalamientos incluyen aspectos que no fueron abordados en las investigaciones anteriores, particularmente relacionados con publicidad personal.