Amplían plazo para dictaminar ley de feminicidio

El senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva, anunció que el Senado de la República amplió el plazo para dictaminar el proyecto que expide Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Martínez Miranda informó que el pasado 5 de octubre recibió un oficio de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, en el que solicita una prórroga para continuar los diálogos con víctimas, especialistas y organizaciones civiles.

Iniciativas adicionales

Recordó que a las comisiones dictaminadoras también se turnaron tres iniciativas, adicionales a la presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Una de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del PAN; otra de la senadora Laura Estrada Mauro, de Morena; y una más promovida por el PRI.

“Cuando cuatro fuerzas distintas coinciden en que este país necesita una ley general contra el feminicidio, lo que falta no es voluntad: lo que falta es afinar. Y afinar, en esta materia, quiere decir escuchar a quien ha vivido esa violencia”, señaló el senador Higinio Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva expresó que “escuchar no es retrasar, es la única manera de que esta ley aguante”. Destacó que las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos, Primera, han realizado mesas de diálogo con especialistas, organizaciones civiles, personas expertas y víctimas, encuentros donde se han externado temas que requieren un análisis adicional.

“Eso no es un retraso, eso es seriedad; un servidor prefiere unas semanas más de escucha, que una ley que no les sirva a las madres que llevan años buscando justicia para sus hijas”, agregó.

Recordó que el artículo 212, numeral tres, del Reglamento del Senado de la República, faculta a la Mesa Directiva a conceder una prórroga a las comisiones para dictaminar un asunto cuando así lo soliciten mediante escrito fundado.

Además, ese mismo artículo del Reglamento del Senado, prevé que cuando la trascendencia o la complejidad del asunto lo justifiquen se otorgará un plazo mayor al ordinario, que es de 30 días hábiles.