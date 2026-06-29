Ampliar licencia por paternidad a 20 días: PRI

El grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa para ampliar de cinco a 20 días laborables con goce de sueldo la licencia de paternidad prevista en la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de fortalecer la corresponsabilidad familiar, garantizar el derecho al cuidado y promover una participación activa de los padres en la crianza de sus hijos.

Los legisladores señalaron que el esquema vigente resulta insuficiente frente a los estándares constitucionales y a las nuevas realidades familiares. Advirtieron que la limitación del permiso de paternidad a solo cinco días envía un mensaje equivocado, pues reduce el papel del padre a un acompañamiento temporal y secundario durante una de las etapas más importantes para el desarrollo de las familias.

Los integrantes de la bancada propusieron reformar la fracción XXVII bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para ampliar de cinco a 20 días laborables con goce de sueldo el permiso de paternidad por nacimiento o adopción.

Destacaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el nacimiento o adopción de un hijo genera responsabilidades parentales que exigen una distribución equilibrada de las tareas de cuidado. Incluso, recordaron que el máximo tribunal consideró insuficiente una licencia de 10 días para garantizar la participación efectiva del padre en el cuidado de la persona gestante y del recién nacido.

Los senadores subrayaron que una paternidad activa genera efectos positivos en el desarrollo emocional, psicológico, físico y cognitivo de niñas y niños. Además, contribuye al bienestar de la madre, fortalece los vínculos familiares y favorece una distribución más equitativa de las responsabilidades dentro del hogar.