Ampliarán Ley Seca por partido México-Inglaterra en la CDMX

Ante el partido México-Inglaterra del próximo 5 de julio, la administración capitalina ampliará el horario de la Ley Seca que se aplicará ese día, así como las colonias en las que se tomará esta medida, anunció el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto.

Precisó que la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas para llevar se aplicará desde las 00:00 del domingo 5 de julio hasta las 07:00 de la mañana del día siguiente. En los dos partidos anteriores, esta medida se aplicó unas horas antes del juego, no el día completo.

Asimismo, indicó que en esta ocasión la Ley Seca aplicará también en las colonias Roma Norte y Condesa, además de las colonias en que se aplicó para partidos anteriores: Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael, Cuauhtémoc, así como el perímetro “A” del Centro Histórico.

Detalló que se instalarán juzgados cívicos móviles para realizar remisiones a personas por la venta de bebidas alcohólicas en vía pública.