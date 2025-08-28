Añaden 35 mil nombres ligados a cárteles mexicanos

El gobierno del presidente Donald Trump, ha sumado 35 mil nombres de personas con presuntos nexos a los cárteles de la droga mexicanos y de Latinoamérica, designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), a su base de datos clasificada de terroristas.

En un comunicado, tras la captura de Jonathan Ezequiel Portillo Beltrán, presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), el pasado 14 de agosto, en Los Ángeles, la Oficina del Directorado de Inteligencia Nacional (ODNI) señala la contribución del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC), que proporcionó información de inteligencia que contribuyó al arresto.

El comunicado señala que, bajo la administración de Donald Trump, el NCTC ha intensificado sus esfuerzos para identificar a los miembros y asociados de los cárteles y bandas designados como FTO y que, sólo en el primer mes de esos esfuerzos, “el NCTC añadió más de 21 mil miembros y asociados de cárteles a la base de datos clasificada de terroristas”.

Sin embargo, la cifra se ha disparado desde entonces, y hoy suman más de 35 mil los nombres añadidos a esa base de datos, por su presunta relación con 10 FTO designadas por el gobierno de Trump, que incluyen a los cárteles mexicanos de Sinaloa (CS), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel del Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU).

En el comunicado, fechado el 25 de agosto, Joe Kent, quien está al frente del NCTC, señala que el centro “ha intensificado sus esfuerzos para aumentar los recursos y el personal para contrarrestar los cárteles y las pandillas terroristas”. El centro fue creado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y forma parte de la ODNI.

El comunicado incluye una lista de personas detenidas gracias a la información proporcionada por el NCTC:

-Luis Alberto Dávila Salazar, a quien señala como miembro del cártel Los Zetas, detenido el 11 de julio de 2025 tras entrar ilegalmente en Estados Unidos.

-Edgar Omar Botello Rangel, señalado como miembro del cártel del Golfo y detenido el 21 de julio de 2025 cuando intentaba reingresar a Estados Unidos.