Analiza Marybel Villegas competir por Q. Roo con PT

Marybel Villegas Canché, exaspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, confirmó que sostiene conversaciones con distintos actores y dirigentes partidistas, entre ellos Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT).

Tras las protestas e inconformidades por la designación del senador con licencia, Eugenio Segura, como coordinador de la Defensa de la Transformación, Villegas Canché señaló que analiza no registrarse para competir por una coordinación municipal de Morena, mientras explora alternativas antes de definir su futuro político.

“Hay pláticas que vamos a hacer. No quisiera yo comentar algo que todavía no hay; no hay nada”, respondió al preguntársele si su intención es competir por la gubernatura bajo las siglas del PT.

Cuestiona procedimiento

Villegas desconoció los resultados de las encuestas de Morena y cuestionó el procedimiento para elegir al coordinador en Quintana Roo.

“Es una burla hacia el morenismo en el estado, en el país, donde se ha evidenciado estas encuestas amañadas por parte de Citlalli (Hernández), la dirigente, la presidenta de la Comisión de Elecciones, donde no solo en Quintana Roo se presentó esta situación sino en distintas partes del país. Ahí está Nuevo León, está Michoacán, Guerrero, Baja California, en fin. Hay varios estados donde se ha denunciado esta situación”, resaltó.

La exsenadora sostuvo que las mediciones difundidas por Morena el pasado 15 de septiembre no reflejan la realidad política de Quintana Roo y criticó que le atribuyeran apenas 4 por ciento de conocimiento público.