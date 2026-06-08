Analizan acciones legales por toma de Ciudad Universitaria

El abogado general de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Luis Abel Solano Santiago, informó que analizan acciones legales contra la toma de Ciudad Universitaria luego de los resultados electorales del pasado 13 de mayo.

La toma de las instalaciones, aseguró, implica un despojo del patrimonio universitario y obstaculiza el derecho a la educación de miles de estudiantes, así como el desarrollo del trabajo docente y administrativo de los trabajadores universitarios.

Un día después de las elecciones por la Rectoría de la UABJO, Ciudad Universitaria fue tomada por un grupo de hombres que no han sido identificados, quienes permanecen en el interior desde hace más de tres semanas. Ese mismo día, docentes y trabajadores afines al candidato Enrique Martínez Martínez se plantaron en los accesos de Ciudad Universitaria para exigir nuevas elecciones porque sostienen que hubo un fraude electoral para favorecer a Farid Acevedo, el exsecretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca que ganó la elección.

Es decir, hay una doble toma de las instalaciones. Solano señaló que estas acciones constituyen un delito y una de las vías que han decidido realizar para lograr su liberación es la legal.

Sobre la impugnación del proceso electoral, sostuvo que el triunfo de Farid Acevedo es legal porque se cumplieron todos los lineamientos de la Ley Orgánica de la UABJO.