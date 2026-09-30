Analizan acusaciones contra López Beltrán

Dos agencias de seguridad de Estados Unidos (EE.UU) examinan acusaciones sobre los supuestos vínculos de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, da a conocer este martes el diario estadounidense The New York Times.

Sin embargo, de acuerdo con cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de dichas agencias, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, esas instancias no han iniciado investigaciones formales.

El artículo de Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, titulado “En México, la polémica en torno a López Beltrán pone a prueba el legado de Morena”, señala que “Andy” también ha contactado a autoridades estadounidenses a través de intermediarios en varias ocasiones este año, pero que las partes no han mantenido conversaciones formales, según tres individuos al tanto de estas gestiones.