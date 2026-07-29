Analizan comparecencia de Rosario Piedra

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión prevé analizar y en su caso aprobar un punto de acuerdo para citar a comparecer ante el Senado a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para que explique la recomendación donde exonera al Ejército Mexicano en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El punto de acuerdo que fue turnada a la Primera Comisión de la Permanente fue presentado por senadores y diputados federales de Movimiento Ciudadano y en el mismo se cuestiona la actuación de Rosario Piedra en este caso al exonerar a las fuerzas armadas.

Recomendación

En los argumentos se indica que la CNDH emitió, el pasado 9 de julio, la recomendación 208/26VG por violaciones graves derechos humanos contra 92 normalistas de Ayotzinapa por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“De manera explícita exonera institucionalmente al Ejército, pues concluye que no hubo responsabilidad institucional ni militar directa en la desaparición; y acota lo castrense a ‘omisiones individuales’”.