Analizan expulsar de sus filas a Rocha Moya

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no descartó que los órganos internos del partido puedan actuar en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por haber tomado la decisión de retomar su cargo en medio de investigaciones penales en su contra.

“Esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia. Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo y pues se le está investigando por delitos de los que se le acusan”.

“Una cosa es lo que le toca a la autoridad, en tanto a lo del partido, pues nosotros no compartimos esa decisión que en su momento él tomó de regresar, pero pues ya los órganos internos decidirán”, dijo Citlalli Hernández este martes.

Aseguró que la permanencia de Rocha Moya en el partido deberá discutirse en los órganos correspondientes.

Defienden no transparentar resultados de encuestas

Hernández Mora defendió que los resultados de las encuestas que realizó el partido para definir a quiénes serán sus coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional son privados porque se trata del proceso interno del partido.

Tras el nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la alianza en Campeche, Hernández Mora aseguró que “ha sido el proceso más transparente” de designación de futuros candidatos que ha tenido el partido.