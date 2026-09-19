Analizan impacto de ajuste a derecho de uso de vías

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) analiza el aumento que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la tasa de derechos por uso de las vías férreas, mismas que fueron planteadas en el Paquete Económico 2027.

En un comunicado, la AMF refrendó su disposición para “trabajar con las autoridades en la construcción de alternativas que permitan fortalecer la recaudación, preservar la competitividad y mantener las condiciones necesarias para continuar invirtiendo en la infraestructura ferroviaria del país”.

La agrupación, encabezada por Francisco Fabila, señaló que el ferrocarril de carga es una industria intensiva en capital y con altos niveles de reinversión, por lo que resulta relevante considerar algunos elementos de su estructura económica y fiscal.

Inversión

Explicó que el sector ferroviario mexicano ha invertido más de 16 mil millones de dólares (mdd) en la modernización y capacidad del sistema ferroviario, incluyendo mantenimiento y rehabilitación de vías, renovación de locomotoras y flota de carros especializados, terminales y tecnología.

También que las inversiones de capital (Capex) del sector equivalen aproximadamente al 100 % de su utilidad neta, reflejo de la reinversión permanente que requiere la infraestructura ferroviaria.

A partir de 2019, al ferrocarril se le quitó la posibilidad de acreditar el IEPS del diésel, lo que representa un impacto equivalente a casi el 5 % de los ingresos anuales del sector, recordó la empresa.

Adicionalmente, explicó que para la AMF es necesaria la instrumentación de mecanismos que permitan mejorar gradualmente la planeación financiera y de inversiones en una industria intensiva en capital que contribuye de forma relevante al desarrollo del país.