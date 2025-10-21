Analizan imponer aranceles de 100 % a Nicaragua

Estados Unidos estudia suspender los beneficios exportadores de Nicaragua y aplicarle aranceles de hasta 100 % a causa de las violaciones de derechos laborales y humanos.

“Nicaragua lleva a cabo abusos cada vez más generalizados de los derechos laborales, restricciones al derecho de propiedad y a la libertad religiosa”, explica el informe de la Oficina.

Esas políticas “afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”, añadió la investigación.

La denominada Sección 301 de la Ley Comercial de 1974 permite al USTR abrir investigaciones sobre las prácticas laborales, comerciales y el clima de libertades en un socio comercial.

Al término de esta investigación, el informe sugiere “suspender la aplicación” total o parcial de todos los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) para Nicaragua, incluyendo concesiones arancelarias.