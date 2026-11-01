Analizan iniciativa por salud mental de niños

El Senado de la República analiza una iniciativa de reforma con el fin de bajar los problemas de salud mental no atendidos, prevenir el suicidio y promover el bienestar emocional.

Dicho proyecto busca adicionar una fracción al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) para, entre otros aspectos, garantizar la atención oportuna, gratuita y de calidad de los trastornos, fortalecer su detección temprana en escuelas y ampliar el acceso a los servicios de atención presenciales y digitales.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Karla Toledo Zamora, planteó que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), implemente una campaña permanente de difusión acerca de las líneas de apoyo psicológico que existen en México, con la finalidad de facilitar que las y los menores de edad y sus familias conozcan los canales de atención disponibles.

Destacó que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2024 indican que el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 24 años de edad. A la par que en personas de 10 a 14 años se localiza en la cuarta posición; y en la quinta causa de muerte entre quienes tienen de 25 a 34 años de edad.

Agregó que este Instituto además destaca que persisten marcadas brechas de género en la materia.