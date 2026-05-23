Analizan marco legal del Futbol en México

La Comisión del Deporte del Senado y especialistas en el ámbito deportivo analizaron el marco legal del futbol en México y destacaron que existen vacíos legales que provocan la posible explotación de menores, así como se requiere el ordenamiento de las federaciones del ramo,

En el foro “Futbol con Ley: Hacia un Nuevo Marco Regulatorio para el Deporte Nacional”, en el que hicieron planteamientos sobre ordenamiento a federaciones deportivas, oportunidades para mujeres futbolistas, lagunas legales e, incluso, sobre posible explotación de menores en el deporte.

Responsabilidad social

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de Morena, precisó que regular los derechos y fortalecimiento institucional del futbol no implica limitar ese deporte, sino dignificarlo, protegerlo y garantizar que su crecimiento vaya acompañado de justicia, legalidad y responsabilidad social; “se necesita un modelo donde existan reglas claras y el talento no sea vulnerado por vacíos legales o prácticas injustas”, enfatizó.

Paula Gándara Autrique, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres de la FGR, advirtió que la movilidad deportiva de menores puede constituir delitos de trata y de explotación, pues algunos son forzados por sus padres para participar en programas internacionales en donde se les exige un alto rendimiento.

Contratos duales

Frida Teresa López Márquez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, detalló que los jugadores de futbol suelen enfrentarse a “contratos duales” en los que, el de naturaleza laboral, le fija un salario base e inscripción ante el IMSS, pero el comercial, aunque precisa sus bonos y pago de derechos por imagen, no le da “protección legal real”.