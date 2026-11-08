Analizan protocolo ante riesgos en el extranjero

El Senado analiza una reforma para crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, mediante una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el propósito de dotar al Estado de una estrategia de respuesta ante situaciones que requieran brindar asistencia urgente a connacionales en el extranjero.

La iniciativa, impulsada por el PAN y que se analiza en comisiones, expone que México es un referente en materia de protección y asistencia consular, cuya finalidad es auxiliar a los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero y evitar que queden en situación de indefensión ante posibles violaciones a sus derechos.

Dificultades

No obstante, se reconoce que los funcionarios de consulados y embajadas mexicanas enfrentan dificultades para cumplir adecuadamente con esta labor, entre ellas, la alta demanda de atención en situaciones de extrema gravedad, particularmente durante conflictos bélicos, que requieren medidas y acciones especiales.

Se argumenta que este mecanismo se activaría ante detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros o imposición de la pena de muerte; violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos, así como amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales.

Riesgos

También contemplaría riesgos derivados de conflictos armados, crisis severas de estabilidad política y jurídica, y emergencias ocasionadas por desastres naturales.