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NacionalNación

Analizan protocolo ante riesgos en el extranjero

Noviembre 08 del 2026
La iniciativa se activaría ante detenciones, desapariciones, entre otros. Cortesía
La iniciativa se activaría ante detenciones, desapariciones, entre otros. Cortesía

El Senado analiza una reforma para crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, mediante una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el propósito de dotar al Estado de una estrategia de respuesta ante situaciones que requieran brindar asistencia urgente a connacionales en el extranjero.

La iniciativa, impulsada por el PAN y que se analiza en comisiones, expone que México es un referente en materia de protección y asistencia consular, cuya finalidad es auxiliar a los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero y evitar que queden en situación de indefensión ante posibles violaciones a sus derechos.

Dificultades

No obstante, se reconoce que los funcionarios de consulados y embajadas mexicanas enfrentan dificultades para cumplir adecuadamente con esta labor, entre ellas, la alta demanda de atención en situaciones de extrema gravedad, particularmente durante conflictos bélicos, que requieren medidas y acciones especiales.

Se argumenta que este mecanismo se activaría ante detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros o imposición de la pena de muerte; violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos, así como amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales.

Riesgos

También contemplaría riesgos derivados de conflictos armados, crisis severas de estabilidad política y jurídica, y emergencias ocasionadas por desastres naturales.

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