Analizan reforma sobre migración

El Senado de la República analiza una reforma que busca evitar el abandono institucional de miles de migrantes mexicanos, incluidos menores, que son deportados o retornados de Estados Unidos y que llegan a la frontera mexicana sin documentos, sin recursos y expuestos al crimen organizado.

La iniciativa establece que cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) reciba en puntos fronterizos a personas mexicanas repatriadas, personas mexicanas en retorno o personas extranjeras readmitidas por el Estado mexicano, deberá integrar una constancia de recepción y canalización segura.

“Significa que ninguna persona sea dejada en una carretera, terminal de transporte, puente internacional, zona despoblada o espacio público sin posibilidad razonable de traslado, comunicación o recepción segura, especialmente cuando existan condiciones de riesgo para su vida, integridad, libertad, salud o seguridad”, argumenta la iniciativa impulsada por la senadora por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Patricia Sosa.

Se señala que la constancia tendrá por objeto documentar la recepción de la persona, identificar riesgos inmediatos y dejar registro de la autoridad, institución, persona o lugar al que será canalizada.

Dicha constancia deberá incluir nombre, nacionalidad y datos de identificación disponibles de la persona recibida; fecha, autoridad o instancia que efectuó la entrega, cuando exista, manifestación de la persona sobre su lugar de destino o red de apoyo, tratándose de personas adultas.

Identificación

Asimismo, identificación preliminar de condiciones de riesgo que requieran canalización a una autoridad competente; autoridad, institución, albergue, persona o lugar de destino al que será canalizada; medio de traslado o forma de salida del punto de recepción.

Antes de concluir su intervención, el Instituto deberá verificar que la persona cuente con un destino identificado o haya sido canalizada a una autoridad o institución competente cuando existan condiciones de riesgo para su vida, integridad, libertad, salud o seguridad.