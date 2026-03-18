Analizan solicitud para capacitación de marinos en EE. UU.

La Comisión de Marina del Senado prevé aprobar en los próximos días la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que un grupo de 60 marinos mexicanos participen en entrenamiento para operaciones especiales en Mississippi, Estados Unidos.

De acuerdo con el oficio enviado por la titular del Ejecutivo y que se analiza en comisiones, se trata de 60 elementos que integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, fuera de los límites del país.

Ello a efecto de que participen en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo en el Camp Shelby Joint Forces Training Center.

“De contar con la autorización de ese órgano legislativo, la Armada de México participaría con 60 (sesenta) elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales”, señala el oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Itzel Castillo, publicado en la Gaceta Parlamentaria.