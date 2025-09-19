Analizarán caso por caso viajes de legisladores

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, quien hace unos días informó que quedaban cancelados los viajes internacionales de los legisladores, matizó el acuerdo y dijo que se analizará caso por caso las solicitudes para que participen en foros internacionales.

"Es parte de lo que discutimos en la Junta de Coordinación Política, que hay un primer acuerdo, digamos, para establecer medidas de austeridad y que vamos a revisar toda la participación en los organismos internacionales", indicó al ser cuestionado sobre el tema.

Argumentó que la Junta de Coordinación Política decidirá en cada caso específico, en cada viaje, por la importancia que tengan para el Senado.

A pregunta expresa de si la medida que anunció hace unos días para cancelar los viajes al extranjero es para castigar a los opositores y que no acudan a denunciar lo que ocurre en México, rechazó ello, y dijo que puede salir cualquier senador y solicitar que se le acredite como miembro de una delegación.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, comentó que hubo una discusión larga en la Jucopo. "Lo que muchos señalamos es que es una responsabilidad constitucional del Senado de la República, de hecho, una facultad exclusiva, le corresponde al Senado la supervisión de la política exterior".

Adán descarta parlamento abierto para reforma

Así también, Adán Augusto López Hernández descartó que se vaya a convocar a parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.

Un día después de que el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, anunció dicho ejercicio para escuchar a expertos, académicos e interesados en el tema, el líder de la bancada de Morena canceló la posibilidad de parlamento abierto, al argumentar que esa reforma es urgente.

"No va a haber parlamento abierto, porque lo más importante es que se analice y se voten ya las reformas a la Ley de Amparo; no podemos estar dejando que nos coman los tiempos. El juicio de amparo es uno de los símbolos de nuestro país. Creo yo que la iniciativa está perfectamente adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial", subrayó.