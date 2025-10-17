Analizarán casos que llevaba el abogado Cohen

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, precisó que se analizarán los casos que llevaba el abogado David Cohen, quien perdió la vida en un ataque perpetrado el pasado 13 de octubre, como parte de las investigaciones.

Asimismo, detalló que los escoltas del abogado no tienen la calidad de investigados; no obstante, dijo que la FGJ-CDMX será muy exhaustiva en todos los elementos de este homicidio. La fiscal reiteró que el ataque fue dirigido, y participaron dos personas que portaban armas de fuego.

“Llegaron a bordo de una motocicleta, descendieron y se aproximaron al lugar realizando detonaciones de arma, hiriendo al abogado, de acuerdo también a los análisis de necropsia, en la ingle y en el cráneo; al momento fue detenido uno de los autores materiales, el otro logró huir en una bicicleta que robó; posteriormente fue detenido por parte de la Secretaría de Seguridad”, dijo la fiscal.