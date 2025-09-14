Analizarán marco legal de transporte de químicos

La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado analizará el marco legal, el cumplimiento de normas de pesos y medidas, así como la revisión de pipas, tráileres y dobles remolques que cruzan por ciudades y zonas urbanas sin restricciones de horarios, transportando combustibles y químicos.

Aseveró la presidenta de dicha comisión, Mariela Gutiérrez Escalante, quien lamentó el accidente en el puente la Concordia, en Iztapalapa, donde 11 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas con quemaduras, lo que es un llamado de atención a las autoridades del sector, pero también al Poder Legislativo.

Expuso que los accidentes de pipas de doble remolque en México son un problema recurrente, especialmente cuando transportan materiales inflamables, debido a factores como la velocidad, el asfalto mojado o fallas, entre otros.