Analizarán reforma sobre financiamiento

El Senado de la República alista el análisis y discusión de una iniciativa de reforma a la Ley General de Partidos Políticos que busca fortalecer la presencia de las partidos locales o estatales mediante reglas de financiamiento público más equitativas y que permitan consolidar su presencia en el país.

La iniciativa de reforma entregada por los dirigentes de más de 40 fuerzas políticas estatales a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, argumenta que la Ley General de Partidos Políticos, da lugar a un trato inequitativo entre partidos políticos.

Puntos

Entre los principales puntos de la reforma se encuentra que la votación obtenida por presidentes municipales sea tomada en cuenta para la obtención o permanencia del registro de los partidos locales.

Asimismo, plantearon eliminar restricciones para que estas fuerzas políticas puedan acceder a la bolsa total del financiamiento público local, tomando en consideración su representación en ayuntamientos y congresos estatales.

Los dirigentes del PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social y otras siglas informaron que para impulsar esta reforma conformaron la Confederación Nacional de Partidos Locales, la cual está integrada por 45 partidos estatales o locales, que son una fuerza electoral importante con casi 4 millones de votos, con presencia en 25 estados, gobiernan más de 250 alcaldías y tienen más de 50 diputados en los congresos estatales.

Dan bienvenida a reforma

Alejandro Murat dio la bienvenida a la nueva federación nacional de partidos locales, el senador morenista aseguró que desde la Cámara Alta se busca ser “el gran facilitador para que estas expresiones locales” jueguen un papel fundamental en la vida democrática del país.