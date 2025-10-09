Analizarán si Cabeza de Vaca enfrenta la justicia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para revisar si debe prevalecer la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El pleno aceptó conocer de la impugnación que la Fiscalía General de la República (FGR) tramitó contra la cancelación del mandamiento judicial ordenada por la jueza Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, al considerar que la FGR no presentó evidencias suficientes contra el panista.

Vega Marroquín concedió la protección de la justicia a Cabeza de Vaca y ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Enrique Beltrán Santés, emitir una nueva determinación en la que debía señalar que no existen los delitos que se le imputan al exmandatario estatal.

La FGR impugnó ante un Tribunal el amparo que el exgobernador obtuvo contra la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Se determinó que la FGR no acreditó con datos de prueba “suficientes” y “eficaces” que García Cabeza de Vaca, trianguló, recibió y ocultó recursos dentro del país en tres esquemas diferentes con supuestas empresas “fantasma” y en complicidad con Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú.