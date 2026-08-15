Andy informa que le quitaron la visa de EE. UU.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso a ese país por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

A través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, fechada este 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró que la decisión tiene un carácter político y cuestionó al mandatario sobre si estaba enterado de la medida.

“Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, señaló.

El hijo del expresidente calificó la decisión como “politiquera y propagandística” y afirmó que no existe ninguna razón que justifique la cancelación de su visa.

Sostuvo, además, que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas de algún acto “inmoral o delictivo” en su contra y afirmó que ha conducido su vida pública y privada bajo los principios que, dijo, le fueron inculcados por sus padres.

López Beltrán elevó el tono de sus críticas contra Rubio y Landau al acusarlos de actuar como “jefes de pandillas” dedicados, según su señalamiento, a espiar, acosar e intervenir contra gobiernos y políticos que consideran una amenaza para Estados Unidos.

También cuestionó los motivos de las acciones de funcionarios estadounidenses y afirmó que utilizan argumentos como la seguridad nacional o el narcoterrorismo para justificar represalias contra quienes no se alinean con sus intereses.

En su misiva, aseguró que la cancelación de la visa no representa para él un problema, pues dijo que no tiene interés en visitar Estados Unidos “en estos tiempos decadentes y lamentables”.

Se dirige a Donald Trump

Sin embargo, pidió directamente a Trump que aclare si conocía la decisión de Rubio y Landau.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?”, preguntó López Beltrán al mandatario estadounidense.

En caso de que Trump no estuviera informado, planteó una segunda interrogante: por qué no destituye a Rubio, Landau y a otros funcionarios que, a su juicio, mantienen una actitud adversa hacia México y hacia Morena.

López Beltrán también hizo referencia a la relación que su padre mantuvo con Trump durante su administración y sostuvo que el expresidente mexicano consideraba que el actual mandatario estadounidense había cambiado respecto al político con quien tuvo trato durante su gobierno.

El hijo del exmandatario pidió finalmente a Trump iniciar una nueva etapa basada en la participación de “profesionales de la política” y en la defensa del interés de los ciudadanos.

Retiro de visa divide a la política

Por otra parte, la senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró que Estados Unidos le haya cancelado su visa a Andy López Beltrán, a quien calificó de huachicolero; mientras que el morenista Gerardo Fernández Noroña dijo que el país vecino busca afectar a la 4T.

“Se los advertí muchas veces y celebro que le quiten la visa a Andy: huachicolero, cabecilla del narcopacto, ratero y lavador de dinero sucio”, expuso Téllez en sus redes sociales.

“Hace berrinche porque ya no irá a los antros de Los Ángeles. Que tiemblen también sus socios y prestanombres. Empieza la justicia”, sentenció.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña escribió en su cuenta de X: “Toda mi solidaridad a López Beltrán, el retiro de la visa es una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento”.

Morena acusa injerencia política extranjera

Así también, Morena acusó que la cancelación de la visa a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán es un mecanismo de injerencia política desde el gobierno de Estados Unidos y rechazó la medida, que dio a conocer el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador la noche del miércoles.

En un comunicado, el partido guinda afirmó que “México es un país libre, independiente y soberano” y que “corresponde exclusivamente al pueblo de México decidir, mediante las vías democráticas, el proyecto político y el rumbo de la nación, sin tutelajes ni presiones externas”.

Misivas para defenderse y acusar

Desde agosto de 2025, Andrés Manuel López Beltrán ha escrito y publicado cinco cartas, destinadas a la militancia de Morena, a la opinión pública y a periodistas, en las cuales se ha defendido, ha remarcado que su padre es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado acusaciones y ha hablado de sus aspiraciones políticas.

El primero de los escritos fue con referencia a su viaje de Japón, hecho en julio del año pasado, y en el más reciente anunció que le quitaron su visa.

El 26 de julio de 2025, el periodista Claudio Ochoa Huerta reveló fotografías Andy López, quien en ese entonces era secretario de organización de Morena en el Hotel Okura, localizado en Tokio, Japón.

Diez días después, Andy López Beltrán compartió en su cuenta de Instagram una carta en la que aclaró que le había comentado a la entonces dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sobre sus vacaciones, “con mis propios recursos y luego de extenuantes jornadas de trabajo”.

El pasado 5 de mayo, el periodista Carlos Loret de Mola redactó una columna de nombre “Andy y Rocha Moya”, donde señaló que supuestamente el secretario de administración y finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, “les entregó dinero en sus manitas” a Andrés Manuel y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, por negocios en obra pública y medicinas.

De nuevo, Andrés Manuel López Beltrán redactó una carta dirigida al columnista, en la cual le pidió mostrar alguna prueba de sus señalamientos. “De no presentar dichas pruebas seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido”, advirtió.

Retiro de su visa

La misiva más reciente ocurrió anoche, el aspirante a diputado federal por Tabasco informó que el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el subsecretario de dicha dependencia, Christopher Landau, ordenaron el retiro de su permiso con la finalidad de entrar a EE. UU.