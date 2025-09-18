Andy López Beltrán niega tener amparo

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.
“No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata, una vez más, de un montaje”, sostuvo en un comunicado.
El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que renuncian a dicho trámite y solicitan al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que se hizo en varios juzgados y se trata de una “operación malintencionada planeada y orquestada desde varios frentes”.
Acusó que se trata de una campaña de desprestigio que está tratando de relacionarlo a él y su familia con una práctica delictiva que, además, están a favor de desmantelar.
Dan 3 días a hijos de AMLO para ratificar amparo
Cabe mencionar que na jueza federal había dado un plazo de tres días a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para que ratificaran o no la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, en su favor.
María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, notificó este miércoles que se presentó una demanda de garantías de los hijos de López Obrador y otras personas, entre ellas el contraalmirante Fernando Farías Laguna, implicado en la red de huachicol fiscal de la Marina y prófugo de la justicia, y Roberto Cantú, alias “El Señor de los Buques”, contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra e incomunicación, no localización y privación de la vida que atribuyó a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.
En consecuencia, la jueza concedió a Andrés Manuel y Gonzalo, entre otros, una suspensión de plano y oficio para efecto de que no sean detenidos y cesen de inmediato malos tratos e incomunicación.
Asimismo, requirió a los quejosos para que, en un plazo de tres días, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida en su favor.
Por su parte, el periodista Claudio Ochoa Huerta dijo, la suspensión para “Andy” y “Bobby”, como los llama su padre, fue promovida por Francisco Havier Rodríguez Smith Macdonald ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas, no firmó el documento.
Tampoco señala un domicilio para recibir notificaciones, sino el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.