Andy López está trabajando muy bien: Luisa Alcalde

Pese a su ausencia en giras de trabajo, el secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, está trabajando y está trabajando “muy bien”, consideró la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, en conferencia de prensa desde Morelia, Michoacán.

“¿A quién le tocan las tareas organizativas de nuestro movimiento? A todas y a todos. Todos los que estamos en Morena estamos dedicados a las asambleas seccionales: senadores, diputados, consejeros estatales, dirigentes. Todos. Aquí no hay un solo responsable”, aseguró la lideresa nacional guinda.

En el caso particular de López Beltrán, Alcalde expresó que está trabajando “muy bien” y contribuyendo a fortalecer el trabajo organizativo del partido.

“A nosotros nos toca como dirigentes de Morena venir a los estados y hacer un llamado a que todos formemos parte de este plan de organización y, sobre todo, informar a los medios”, aseveró.

Sin embargo, resaltó que dentro de la cúpula del partido “todas y todos ayudan” porque, dijo, sin organización Andrés Manuel López Obrador no habría llegado a la Presidencia de la República.

“Vivimos dos fraudes electorales. Por eso les estoy planteando que, desde 2011, se estaba planteando una organización seccional. Nos toca a todas y a todos, con muy buena respuesta”, agregó.

Por tanto, aseguró, la oposición se “va a quedar con las ganas” ante sus supuestos deseos de ver al partido oficialista dividido.

“Es evidente que la oposición se frotaría las manos por vernos divididos. Pero no, aquí todos tenemos responsabilidades y apostamos por la unidad de nuestro movimiento. Entendemos que, por encima de nuestras aspiraciones personales, está el proyecto del país”, afirmó Luisa Alcalde.

Deben investigarse dichos del “Mayo”

En otro tema, la presidenta nacional de Morena, afirmó que “se tienen que abrir las investigaciones” respecto a las declaraciones del “Mayo” Zambada, quien afirmó haber sobornado a funcionarios, militares y policías.

Recalcó que sin importar de quién se trate, si se presume un delito se debe investigar, aunque también arremetió contra los gobiernos panistas.

“Dicen ‘agarramos a tres capos: el Chapo, el Mayo y Genaro García Luna’. Los tres en la misma categoría. Genaro García Luna, que no se nos olvide, secretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, para que veamos las complicidades entre el crimen organizando y el gobierno, por aquello de las hipocresías con las que salen los panistas”, señaló.

Sostuvo que deben continuar la colaboración en materia de seguridad, en coordinación, pero nunca subordinación.