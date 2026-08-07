Anomalías detectadas por la UNAM en examen

El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Concha, reveló que durante el examen virtual de ingreso se detectaron diversas irregularidades, de las cuales la institución cuenta con evidencia documentada.

En entrevista para el programa Así las Cosas, de W Radio, con Gabriela Warkentin, explicó que al revisar los expedientes de los casos sospechosos se identificaron una serie de patrones que calificó como irregulares.

Entre las anomalías detectadas, señaló que algunos aspirantes presentaban comportamientos inusuales durante la prueba.

“Se detectó, además de que los estudiantes tenían una conducta extraña, que no dejaban de mirar a la cámara, ni siquiera bajaban la cabeza como si estuvieran escribiendo. Otra de las cosas que observamos fue que los fondos del lugar donde realizaban el examen eran muy similares”, comentó.

Concha añadió que otro indicio fue la coincidencia de direcciones IP entre varios aspirantes, lo que hacía presumir que presentaban el examen desde un mismo sitio.

El abogado general explicó que, tras identificar estas anomalías, la UNAM inició una investigación que permitió detectar a empresas que presuntamente ofrecían servicios para realizar el examen a cambio de un pago. Indicó que el caso ya fue turnado a las autoridades competentes, las cuales mantienen una investigación avanzada.