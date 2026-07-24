Anomalías merman confianza de estudiantes

En medio de la controversia por las anomalías detectadas por el presunto uso de Inteligencia Artificial (IA) durante el primer examen virtual de ingreso a la licenciatura de la UNAM, Ibrain Hernández Rangel, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que incidentes como estos merman la confianza y la credibilidad de los aspirantes en los procesos de selección de la Universidad Nacional.

Hernández Rangel aseveró que el hecho puso en riesgo el prestigio de la máxima casa de estudios “porque es la institución educativa pública más importante que tiene México y con ello se puso en riesgo la integridad del proceso y de la institución”.

“El informe lo tuvieron que haber hecho desde el momento en el que ellos tenían los resultados y se dieron cuenta de que había anomalías. No debió de haberse dado espacio a la especulación y a que otras personas en el público empezaran a analizar y a cuestionar los resultados. Fue un desacierto de la universidad salir días después y una respuesta muy tardía”, expuso.

“Este examen es la prueba más importante que se hace a nivel nacional y está en juego la educación superior de millones de estudiantes. Es un examen que sabemos que siempre ha sido muy competitivo e incluso puede llegar a ser injusto, pero precisamente por eso la universidad se lo tuvo que haber tomado con mayor seriedad y rigor técnico”, enfatizó.

En ese sentido, explicó que tras la publicación de los resultados de los exámenes, se identificaron cambios abruptos en la distribución de los puntajes. Aunque reconoció que estas cifras no demuestran de manera fehaciente la comisión de prácticas fraudulentas por parte de los aspirantes, consideró que sí existe la sospecha fundada de que hubiera podido ocurrir

“Sin embargo, aunque la UNAM no ha dicho nada al respecto, está esa duda y es una duda legítima que tiene la ciudadanía y las personas que han estado analizando estos temas y sin duda necesitamos tener una respuesta por parte de la universidad”, dijo.