Añorve: baja cobertura de vacunación provocó brote

La baja cobertura en la vacunación en el país por los subejercicios en la compra de reactivos es la causa del grave brote de sarampión y no tiene relación con el confinamiento de la población por la pandemia.

Así lo aseveró el coordinador del Partido Revolucionario institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve, quien dijo que México enfrenta un retroceso alarmante en materia de salud pública.

Expuso que en apenas unas semanas de 2026, se han registrado dos mil 27 contagios, lo que coloca a México como el país con el 71 % de todos los casos de sarampión en América.

“No es casualidad. La caída en las coberturas de vacunación está pasando factura. Una enfermedad prevenible vuelve a cobrar vidas, con defunciones, hospitalizaciones y brotes en casi todo el país”, afirmó el senador.

El riesgo, dijo, ya no se limita a la población infantil. Adultos jóvenes, de entre 20 y 40 años, están entre los más expuestos debido a esquemas de vacunación incompletos.

Las entidades más afectadas son Jalisco, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.