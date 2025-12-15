Añorve Baños acusa a 4T de ocurrencias y derroche en salud

“El gobierno de Morena se enreda cada día más en sus ocurrencias e improvisaciones para resolver el grave problema del desabasto de medicamentos e insumos médicos en clínicas y hospitales de todo el país, lo que pone en serio riesgo la vida de millones de mexicanos”, denunció el senador Manuel Añorve Baños.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado advirtió que es insuficiente el nuevo programa de módulos de surtimiento de recetas que más bien parecen carritos sandwicheros y que además no cuentan con los medicamentos necesarios ni cumplen con los mínimos estándares de salubridad al operar en espacios públicos, además de su excesivo e innecesario costo de operación.

En un comunicado, dijo que el sistema de salud federal es un rotundo fracaso “y ahora salen con una nueva ocurrencia: las llamadas farmacias móviles del bienestar, un programa que está destinado al fracaso porque aún persiste el desabasto de medicamentos”.

El priista advirtió que mientras el gobierno de la llamada 4T no tome en serio la problemática que se generó desde la administración pasada encabezada por López Obrador y apliquen políticas públicas serias, los mexicanos seguirán padeciendo la falta de medicamentos.