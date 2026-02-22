Ante aranceles globales, México mantiene ventaja

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles del presidente Donald Trump, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo un análisis sobre el alcance del fallo, las alternativas de la Casa Blanca y las implicaciones para México.

Tras la determinación, Trump anunció un arancel global de 10 % al amparo de la Sección 122 que permite restricciones temporales a importaciones, como cuotas o aranceles de hasta 15 % hasta por 150 días, para proteger la economía de EU ante desequilibrios en la balanza de pagos.

Además, se iniciarán nuevas investigaciones bajo la Sección 232 y la Sección 301; la primera autoriza restricciones a importaciones que amenacen la seguridad nacional, mientras que la segunda permite represalias comerciales contra prácticas desleales o violaciones de tratados.

Pendiente mecanismos

Asimismo, aún está pendiente definir el mecanismo para reintegrar los aranceles pagados en las aduanas estadounidenses, estimados en 175 mil millones de dólares.

De acuerdo con el IMCO, el fallo del supremo estadounidense no afecta las medidas arancelarias impuestas por el gobierno al amparo de otros instrumentos jurídicos, como la Sección 232, bajo el argumento de seguridad nacional.

Certidumbre

Afirma que la resolución de la Corte sienta un precedente que fortalece el Estado de derecho, acota la discrecionalidad en la política comercial y envía una señal de certidumbre a los socios comerciales de Estados Unidos y a los mercados.

Para el caso de México, el IMCO señala que se mantiene una ventaja relativa para los productos mexicanos en el acceso al mercado estadounidense, aunque en menor medida.