Ante despojos buscan amparar a ejidatarios

La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca presentó una iniciativa para que ejidatarios y comuneros puedan obtener un amparo, mediante el cual puedan suspender el acto de una autoridad que busque privarlos de sus tierras o derechos.

El proyecto enviado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda busca reformar el artículo 126 de la Ley de Amparo, para garantizarles mayor certeza y seguridad jurídica a ejidatarios y comuneros ante cualquier abuso que pueda vulnerar sus derechos.

La senadora del PRI indicó que muchas personas que han sido despojadas de sus tierras, al acudir al juicio de amparo, se enfrentan a la imposibilidad de obtener la suspensión de oficio, debido a que ésta sólo se concede cuando se trata de derechos colectivos.

Dicha regla de protección dijo, debe ampliarse a los ejidatarios y comuneros en lo individual, pues “debemos ser progresivos y ampliar sus derechos, particularmente cuando se trata de un grupo vulnerable”.

Por ello, la propuesta busca que la suspensión mediante el juicio de amparo se otorgue de oficio, tanto cuando se trate de derechos colectivos como cuando sean derechos individuales de campesinos, ejidatarios y comuneros, indicó.